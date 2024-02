Ikea, Nordsee & Co.: Mit Hotdogs und Köttbullar beim Preis-Leistungs-Ranking auf Platz eins

8 Günstiger geht es kaum: Be Ikea in Sindelfingen wird der Hotdog für 1 Euro verkauft, mit Fleisch kostet er 1,50 Euro. Foto: /Simon Granville

Ein Möbelhaus landet in der Gastronomie auf Platz eins: Ikea schneidet in einer Umfrage beim Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ab. Den Erfolg können Besucher der Sindelfinger Filiale leicht erklären. Auch eine Restaurantkette kommt gut an.











Köttbullar hat sich Jasmin Wöhrle natürlich bestellt. Mit einer Freundin verabredete sich die junge Mutter zum Mittagessen – im Möbelhaus. „Wir kommen sehr gerne hierher“, sagt sie über das Restaurant von Ikea in Sindelfingen. Ihre Kinderwagen haben die Frauen einfach an den Tisch geschoben, auf diesem stehen die Tabletts mit den schwedischen Fleischbällchen. Dass ihre Wahl auf ein Selbstbedienungslokal im Industriegebiet fällt, kann die Waldenbucherin leicht erklären: „Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.“ Ein Hauptgericht gibt es für weniger als acht Euro, ein Getränk für 1,75 Euro. Im Ranking des Marktforschers Yougov zum Verhältnis von Preis und Leistung bekannter Marken hat Ikea dieses Jahr den Vorjahresgewinner Nordsee in der Kategorie Gastronomie geschlagen. Günstige Filialisten wie Backwerk und Tchibo sind noch in den Top Five, als einziges richtiges Restaurant taucht die Kette L’Osteria auf Platz vier auf. „Die Pizza ist echt riesig“, hat Jasmin Wöhrle die Erklärung dafür.