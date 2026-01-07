Umfrage: Wo liegt die schlechteste Straße im Kreis Esslingen?

1 Holprige Straßenabschnitte wie hier in Esslingen erschweren die Fahrt. Foto: Sebastian Xanke

Baustellen, Schlaglöcher, Frust: Wer auf den Straßen im Kreis Esslingen unterwegs ist, wird manchmal ganz schön durchgeschüttelt. Doch welche Strecke ist die schlechteste?











Link kopiert

Ist die Straße gut, denkt niemand an sie. Ist sie schlecht, ist der Unmut groß. Das liegt in der Natur der Sache. Auch der Kreis Esslingen ist davon nicht verschont und sowohl Kreis als auch Kommunen kämpfen gegen Straßenschäden an: Asphaltarbeiten an der K 1229 zwischen Nürtingen-Raidwangen und Neckartailfingen, eine neue Fahrbahn zwischen Holzmaden und Ohmden, dazu ein neuer Belag in Ostfildern.

Trotzdem sind viele Schlaglöcher auf den Straßen im Kreis Esslingen weiterhin unbehandelt – zum Ärger derjenigen, die regelmäßig darüberfahren, sei es in Auto, Bus, Lkw, auf dem Motorrad oder dem Fahrrad. Wir fragen deshalb Sie: Wo gibt es die schlechtesten Straßen im Kreis Esslingen? Wo holpert und rumpelt es?

Umfrage: Wo sind die Straßen am schlimmsten?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage und nennen Sie uns Ihre Horrorstrecke. Bitte nutzen Sie in Ihrer Antwort dieses Format: „Musterstraße, Musterstadt“. Bei ausgewählten Straßen fragen wir anschließend die jeweilig zuständigen Verwaltungen, ob es Verbesserungspläne gibt. Schicken Sie uns gerne auch Bilder und Videos der Problemstraßen an: sebastian.xanke@mhs.zgs.de.