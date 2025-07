Umfrage: Mehrheit: Bayern sollte bei Ferientermin-Wechsel mitmachen

1 Während die meisten Bundesländer mit wechselnden Terminen leben, haben Bayern und Baden-Württemberg traditionell als letzte Ferien. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Wir sind anders, sagen die Bayern sinngemäß - und beharren auf ihrem späten Sommerferien-Termin. Laut einer neuen Umfrage möchte die Mehrheit in Deutschland das so nicht stehenlassen.











Berlin - Auch die Südländer Bayern und Baden-Württemberg sollen nach dem Willen der Mehrheit der Bundesbürger bei den wechselnden Sommerferien-Terminen mitmachen. Dies finden laut ZDF-Politbarometer 62 Prozent der Befragten. Für 26 Prozent sollte es dagegen bei der Ausnahme für diese beiden Bundesländer bleiben.

In Bayern sind die Sommerferien jedes Jahr von Anfang August bis Mitte September. NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller hatte kürzlich eine Änderung der Sommerferienregelung gefordert - NRW hätte auch gern einmal einen späteren Ferienstart, hatte die CDU-Politikerin gesagt. Die Begründung, dass die Schulkinder in Bayern in den Ferien bei der Ernte helfen müssten, ziehe nicht mehr. Offiziell wird der Ferientermin in Bayern inzwischen mit dem zeitlichen Abstand zu den Pfingstferien begründet.

"Wir haben unseren Ferienrhythmus, der ist sozusagen fest in der DNA der Bayern drin", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) daraufhin. Wenn Baden-Württemberg seine Ferien gern mit Nordrhein-Westfalen tauschen wolle, sei ihm das völlig egal. Bayern werde das aber nicht tun.