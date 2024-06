Umfrage in Stuttgart: Im Video: Schotten finden Hoeneß „handsome“ – Maultaschen so naja

1 Bei diesen beiden Schotten kamen die Maultaschen nicht so gut an. Foto: Privat/StZN

Am Sonntag spielt Schottland gegen Ungarn in Stuttgart. Schon jetzt sind zahlreiche Fußball-Fans von der Insel in der Landeshauptstadt. Wir haben mit ihnen gesprochen.











Am Sonntag treffen die Schotten in Stuttgart auf Ungarn. 100.000 Landsleute von der Insel werden dann in der Landeshauptstadt erwartet. Schon am Freitag sind einige schottische Schlachtenbummler in Stuttgart eingetroffen - gut gelaunt und selbstbewusst fiebern sie dem letzten Gruppenspiel entgegen.

Wir haben mit Schotten-Fans gesprochen und sie gefragt, ob Stuttgarter Bier besser als Kölsch schmeckt oder ob sie erraten, welchen Jobs Sebastian Hoeneß und Frank Nopper nachgehen. Und natürlich darf auch ein Maultaschen-Testessen nicht fehlen. Ob den Schotten das schwäbische Traditionsgericht gemundet hat, sehen Sie hier im Video. Kleiner Spoiler: nicht bei allen kam es gut an.