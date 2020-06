Umfrage in Esslingen

1 Auch der Esslinger OB Jürgen Zieger empfiehlt der Bürgerschaft die Warn-App zu nutzen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Seit dieser Woche steht die neue Corona-Warn-App kostenlos zum Download bereit. Wir haben uns in Esslingen umgehört, was die Leute davon halten.

Die einen haben sie umgehend heruntergeladen, die anderen lehnen sie kategorisch ab. Wieder andere würden die nagelneue Corona-App zwar gerne auf ihrem Smartphone installieren, was aber nicht funktioniert, weil das Gerät schon ein paar Jährchen auf dem Display hat.

Wir haben uns in Esslingen umgehört, wie es die Leute mit dem digitalen Virus-Warninstrument halten. Das Echo ist geteilt, wobei etliche die Funktion schon aktiviert haben. Auch Oberbürgermeister Jürgen Zieger empfiehlt der Bürgerschaft, die von der Bundesregierung angebotene App zu nutzen.

Marlene Hübner, 32 Jahre, Esslingen: Ich habe mir die App auf mein Dienst- und auf mein Privathandy heruntergeladen, weil ich das für absolut sinnvoll halte. Dass viele Angst davor haben, ihre Daten könnten via Bluetooth preisgegeben werden, kann ich zwar nachvollziehen. Aber ich habe viel mit Menschen zu tun und deshalb schon so breit wie möglich Werbung für die App gemacht.

Philipp Medinger, 30 Jahre, Stuttgart: Meine Freundin und ich haben darüber gesprochen und vereinbart, dass wir die App noch downloaden werden. Man hätte allerdings eine höhere Effektivität erreichen können, wenn das verpflichtend gewesen wäre. Seinen Standort und möglicherweise auch seine Daten preiszugeben, ist im Hinblick auf die Pandemie sicherlich das kleinere Übel.

Carola Burckhardt, 52 Jahre, Uhlbach: Ich habe mir die App schon runtergeladen, weil ich solidarisch seine möchte – und sie für sinnvoll halte.

Das mit der Freiwilligkeit scheint ja auch zu funktionieren. Immerhin gibt es ja bereits mehr als sieben Millionen Downloads – und da kommen bestimmt noch etliche dazu. Auch vom Datenschutz her habe ich keine Bedenken. Ich vertraue darauf, dass das in Deutschland richtig gemacht wird.

Jonas Gerold, 24 Jahre, Esslingen: Weil ich mich als Jüngerer nicht so gefährdet fühle, werde ich die App nicht nutzen. Zumal ich dann ja ständig meinen Standort aktivieren müsste und der Akku des Smartphones schnell leer wäre. Für andere Leute kann das aber durchaus Sinn machen. Dass die App-Entwicklung recht lange gedauert hat, halte ich als technikaffiner Mensch für nachvollziehbar.

Siegfried Dimt, 81 Jahre, Esslingen: „Ein Smartphone habe ich zwar, aber ich lade mir die App nicht herunter, weil ich mich mit der Technik nicht auskenne. Das müsste besser beschreiben werden. Ich bezweifle, dass das funktioniert, weil 20 Prozent ja gar kein Smartphone haben.

Muhrem Memedov, 39 Jahre, Esslingen: Ich stehe der ganzen Sache eher kritisch gegenüber, weil ich denke, dass viele Leute sowieso schon Angst genug haben. Manche nehmen das Virus eher auf die leichte Schulter und manche fürchten sich davor ernsthaft zu erkranken. Wenn diejenigen ständig wegen irgendetwas Verdächtigem gewarnt werden, wird ihre Angst nur noch größer.

Rosemarie Heiberger, 71 Jahre, Grafenau: Nachdem unser Sohn noch am Dienstag angerufen und gleich einen entsprechenden Link geschickt hat, haben mein Mann und ich die App runtergeladen. Das ging ganz einfach – und nun hoffen wir in erster Linie darauf, dass wir sie nie brauchen werden. Ich halte die App aber für ein richtig gutes Instrument, gerade in der Bahn oder im Bus, weil man ja nie weiß, wer da neben einem sitzt. Bedenken, dass das datenschutzrechtlich ein Problem sein könnte, habe ich nicht.