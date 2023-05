1 Der Heimat-Check unserer Zeitung will herausfinden, wie die Menschen in Stuttgart ihr Lebensumfeld einschätzen. Foto: Imago//A. Tamboly

Der Heimat-Check unserer Zeitung lotet die Stimmung in den 23 Stadtbezirken aus. Wie zufrieden sind die Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit ihrem direkten Lebensumfeld?















Was finden Stuttgarterinnen und Stuttgart in dem Stadtbezirk, in dem sie leben, besonders gelungen? Und was nervt sie in ihrem direkten Lebensumfeld besonders? Das will unsere Zeitung mit der Online-Umfrage Heimat-Check herausfinden. Noch bis 21. Mai kann der Fragebogen im Internet beantwortet werden.

Je zwei Fragen zu 14 Themenfeldern

Wir fragen in 14 Kategorien Zustimmungswerte ab. Es geht dabei um die Themen Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung/Energie/Klima.

Die 28 Fragen werden auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) beantwortet. Zudem besteht die Möglichkeit in frei formulierten Antworten auf besonders Gelungenes aber auch auf Verbesserungswürdiges im Stadtbezirk hinzuweisen. Knapp 8000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben bislang ihren Stadtbezirk bewertet.

Gewinnspiel für Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage verlosen wir eine Reise für zwei Personen, inklusive Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie 10 Mal je eine Erlebniscard, die freien Eintritt bei Attraktionen in der gesamten Region Stuttgart ermöglicht.