Was schätzen Sie in Ihrem direkten Umfeld und wo ist noch Luft nach oben in den Stuttgarter Stadtbezirken? Wir erheben das mit unserem Heimat-Check.















Mehr als 600 000 Menschen leben in Stuttgart – verteilt auf 23 Stadtbezirke von Stammheim im Norden bis Plieningen im Süden auf den Fildern, vom Westen bis nach Obertürkheim im Osten. So unterschiedlich das Umfeld in den verschiedenen Stadtbezirken ist, so unterschiedlich sind auch die Menschen und ihre Lebensumstände. Wir fühlen ihnen derzeit mit unserer Online-Umfrage Heimat-Check auf den Zahn.

Noch bis 21. Mai abstimmen

Halbzeit beim Heimat-Check: Seit 29. April und noch bis 21. Mai fragen wir in 14 Kategorien Zustimmungswerte ab. Es geht dabei um die Themen Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung/Energie/Klima.

Weil aber nicht alles in eine Schablone gepresst werden kann, bietet die Umfrage auch die Möglichkeit, frei formulierte Antworten und Anregungen zum unmittelbaren Lebensumfeld zu hinterlassen. Davon machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bisher regen Gebrauch. Mehr als 2500 Wortmeldungen haben uns erreicht.

Gewinnspiel für Teilnehmerinnen und Teilnehmer

