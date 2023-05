1 Wo fühlen sich die Bewohnerinnen und Bewohner Stuttgarts besonders wohl? Foto: IMAGO//Wolfgang Diederich

Was schätzen Sie in Ihrem direkten Umfeld und wo ist noch Luft nach oben in den Stuttgarter Stadtbezirken? Wir erheben das mit unserem Heimat-Check.















Wie lebt es sich in den 23 Stadtbezirken Stuttgarts? Wo haben die Quartiere ihre Stärken? Wo sehen die Bewohnerinnen und Bewohner noch Luft nach oben? Das wollen wir mit unserem Heimat-Check ergründen. Seit dem Wochenende und noch bis zum 21. Mai können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an unserer Online-Umfrage teilnehmen. Es werden jeweils zwei Fragen in 14 Kategorien gestellt, die auf einer Skala von 1 bis 10 beantwortet werden können. Es geht um die Themen Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Verkehr, Nahverkehr und Radwegenetz, Seniorenfreundlichkeit, Kultur und Freizeit sowie Digitalisierung, Energie und Klima.

Die Fragen dazu sollen mit Blick auf den jeweils eigenen Stadtbezirk beantwortet werden. Auf diese Weise entsteht ein Stimmungsbild auf Bezirksebene. Gewöhnlich werden solche Daten nur für die Gesamtstadt erhoben. Wir wollen aber genauer hinsehen und ergründen, wo vor Ort im direkten Lebensumfeld etwas anders läuft als gewünscht – oder wo es als besonders gelungen wahrgenommen wird, sodass es beispielhaft auch für andere Quartiere in der Stadt gelten kann. Nach der Umfragephase werden wir die Abstimmungsergebnisse auswerten und stellen sie dann von Mitte Juni an in einer großen Serie vor.

Die Mühen der Online-Umfrage sollen – über die daraus gewonnenen Erkenntnisse hinaus – nicht umsonst gewesen sein. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir eine Reise für zwei Personen, inklusive einer Übernachtung im Europa-Park in Rust sowie zehnmal je eine Erlebnis-Card – genießen Sie einmalig freien Eintritt bei Leistungsattraktionen in der gesamten Region Stuttgart!