Tunnelbau bei Stuttgart 21 Einen Blick in den Fildertunnel werfen

In gut zweieinhalb Jahre will die Deutsche Bahn Stuttgart 21 in Betrieb nehmen. An vielen Stellen wird aber noch gearbeitet. Über den Stand der Dinge im Fildertunnel können sich Leserinnen und Leser unserer Zeitung vor Ort informieren.