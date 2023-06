Familienbildungsstätte Esslingen Facettenreiche Einblicke in Kinderseelen

Die Esslinger Familienbildungsstätte (FBS) will dazu beitragen, „dass der Alltag in Familien gelingt“. In einem Malwettbewerb haben 108 Esslinger Kinder gezeigt, was sie unter Familie verstehen. Die Bilder geben der FBS wichtige Hinweise für ihre künftige Arbeit.