Umfrage der Stadt: Jeder vierte Einwohner würde Stuttgart gerne verlassen

Stuttgart hat eine hohe Lebensqualität, aber auch Problemthemen wie Wohnen, Verkehr und Sicherheit.

Alle zwei Jahre fragt die Stadtverwaltung die Stuttgarter, was ihnen an ihrer Stadt gefällt und was nicht. Vor allem die gefühlte Unsicherheit wächst. Ärger machen auch E-Scooter.











Alle zwei Jahre fühlt die Stadtverwaltung den Einwohnern auf den Zahn, aktuell sind es 607 000. Wie wird die Lebensqualität empfunden, wie zufrieden oder unzufrieden sind die Stuttgarter mit den Angeboten in der Stadt und den Leistungen der Verwaltung, wo sollte mehr oder weniger Geld ausgegeben werden? Die Stuttgart-Umfrage 2025, erhoben vom 8. April bis zum 30. Juni, zeigt teils erhebliche Verschiebungen gegenüber den Vorjahren auf.