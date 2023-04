1 Für viele Menschen gehört das Smartphone zur Privatsphäre (Symbolbild). Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Viktor Gladkov

Für viele Menschen ist das eigene Smartphone absolute Privatsache, wie eine Umfrage nun zeigt. Bei einigen darf aber auch der Partner oder die Partnerin ran. Woran liegt das?















Schnell jemandem das eigene Smartphone leihen? Das ist für viele Menschen tabu, wie eine Umfrage nun zeigt. Für ein Fünftel der Nutzerinnen und Nutzer ist das eigene Smartphone offenbar eine absolute Privatsache. 21 Prozent würden niemand anderem Zugriff auf dieses Gerät gewähren, wie die am Freitag vorgestellte Umfrage des Branchenverbands Bitkom ergab.

Die Hälfte der Befragten gab dagegen an, man würde das eigene Handy dem Partner beziehungsweise der Partnerin geben, ein Drittel den eigenen Kindern. Umgekehrt würden nur 13 Prozent ihren Eltern das eigene Smartphone vorübergehend überlassen.

Für viele Menschen Teil der Privatsphäre

Vielen sei der Gedanke, ihr Smartphone in andere Hände zu geben, unangenehm, sagte der Bitkom-Experte für Consumer Technology, Sebastian Klöß: „Es gehört für viele zur Privatsphäre.“ So würden nur fünf Prozent der Befragten ihr Mobiltelefon einer fremden Person geben, damit diese etwa einen Anruf tätigen könne. Wichtig ist laut Klöß, sensible Daten wie Passwörter oder Banking-Apps stets vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Es sei individuell sehr unterschiedlich, bei welchen Personen man eine Ausnahme machen würde, fügte der Experte hinzu. 27 Prozent der Befragten gaben an, sie würden ihr Smartphone auch einem Freund oder einer Freundin in die Hand drücken. Nach eigenen Angaben befragte Bitkom 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren repräsentativ, darunter 780 Nutzerinnen und Nutzer eines privaten Smartphones.