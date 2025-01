Umfrage bei der Bevölkerung: Großteil der Esslinger zufrieden mit ihrer Stadt

1 Für viele Menschen ist Esslingen ein attraktiver Wohnort. Hier ein Foto vom Weihnachtsmarkt im Dezember. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Umfrage der Verwaltung zeigt eine hohe Zufriedenheit vieler Esslinger mit ihrem Lebensumfeld. Allerdings gibt es einige Unterschiede bei Älteren und Jüngeren, Alteingesessenen und Zugezogenen.











Link kopiert

Einer Umfrage zufolge leben 80 Prozent der Esslinger gerne in ihrer Stadt. Am stärksten trifft dies auf Menschen zu, die 70 Jahre und älter sind. Hier sind es sogar 89 Prozent der Befragten. Der niedrigste, aber immer noch hohe Wert liegt bei der Gruppe der 16 bis 29-Jährigen: Da sind es 73 Prozent der Befragten, die gerne in Esslingen leben.

Für die Umfrage wurden im vergangenen Jahr 5000 zufällig ausgewählte Bewohnerinnen und Bewohner angeschrieben. 41 Prozent – also rund 2500 Menschen – antworteten. Unter den Antworten sind laut Studie jüngere Altersklassen unterrepräsentiert, Altersklassen zwischen 50 und 70 Jahren dagegen überrepräsentiert.

Oberbürgermeister Matthias Klopfer verspricht sich viele von der Umfrage. Foto: Roberto Bulgrin

Es ist die zweite große Bevölkerungsumfrage in Esslingen. Die Stadt verspricht sich davon Erkenntnisse, „welche Themen und Bereiche Ihnen als Einwohnerinnen und Einwohnern besonders wichtig sind und an welchen Stellen wir in Esslingen noch Handlungsbedarf haben“, so Oberbürgermeister Matthias Klopfer im Vorwort der Studie.

Erhoben wurden die Daten zwischen April und Ende Mai 2024. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2024 wurden im Dezember einige Ergebnisse bereits vorgestellt. Abgefragt wurden Themenbereichen wie Lebensqualität und Zufriedenheit, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik, Mobilität und Verkehr, Klima und Klimaschutz sowie Digitalisierung und Wohnen. Bei der Zufriedenheitsfrage zeigte sich auch, dass Esslinger, die seit mehr als 15 Jahren in der Stadt leben, dies deutlich häufiger gerne tun als Neuzugezogene.