1 We kehr for Stuttgart: Die Meinung der Bürger zum Thema Sauberkeit in Stuttgart ist gefragt. Für die Studie wird ab sofort auch auf den AWS-Fahrzeugen Werbung gemacht. Foto: AWS/Thomas Hörner

Die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) möchte eine repräsentative und wissenschaftlich begleitete Studie zum Thema Sauberkeit in Stuttgart durchführen. Alle Bürger dürfen teilnehmen. Los geht es am 17. Juni, am internationalen Tag der Müllabfuhr.















Link kopiert

Kippenstummel auf dem Spielplatz, Hundekot auf dem Gehweg oder Unmengen herumliegender Müll auf Parkplätzen oder an Bahnhöfen: Sind das die Bilder aus Stuttgart, die man tagtäglich an vielen Stellen in der Stadt zu Gesicht bekommt? Die Abfallwirtschaft Stuttgart möchte nun herausfinden, wie die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt das Thema Sauberkeit bewerten und empfinden. „Eine breit angelegte Befragung soll darüber Aufschluss geben und identifizieren, wo möglicherweise mehr Handlungsbedarf besteht“, sagt AWS-Geschäftsführer Markus Töpfer. „Als kommunale Dienstleisterin und Fachleute für Stadtsauberkeit wollen wir unser Service-Angebot für die Menschen in Stuttgart stärker auf deren Bedürfnisse und Erwartungen zuschneiden.“ Um das tun zu können, müsse man aber die Erwartungen erst einmal kennen.