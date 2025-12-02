1 Der Strom gilt als Antriebsmittel der Zukunft. Es sieht aber gerade ganz danach aus, als werde es in der EU auch über das Jahr 2035 hinaus Alternativen dazu geben. Foto:

In der EU-Kommission wird jetzt auch von Technologieoffenheit gesprochen. Hersteller und Zulieferer begrüßen, dass sich die Politik beim Thema Verbrennerverbot bewegt.











Werden in der Europäischen Union auch über 2035 hinaus neue Verbrenner zugelassen? Es verdichten sich die Anzeichen, dass die Kommission dafür die Tür öffnet. Auf die Frage, ob die EU neben vollelektrischen Pkw auch den Neukauf von Hybridautos und klassischen Verbrennern erlauben werde, antwortete Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas gegenüber dem Handelsblatt: „Wir sind offen für alle Technologien.“