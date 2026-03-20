1 Dank der neuen Technik sollen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen reduziert werden. Foto: Flughafen Stuttgart

Computertomografie statt Röntgentechnik: Der Flughafen Stuttgart rüstet den Sicherheitsbereich zu Ostern weiter um. Doch die 100-Milliliter-Grenze für Flüssigkeiten bleibt.











Link kopiert

In Terminal 1 und 2 des Flughafens Stuttgart gibt es an den Sicherheitskontrollen bereits fünf Scanner, die Handtaschen und Rucksäcke mithilfe von Computertomografie (CT) durchleuchten. Die neue Technik soll zu Beginn der Osterferien – voraussichtlich Ende März, Anfang April – auch in Terminal 3 an zwei Kontrollspuren zum Einsatz kommen. „Die Arbeiten zur Umrüstung laufen dort bislang termingerecht“, sagt eine Flughafensprecherin.

Mehrkosten aufgrund von Nachtarbeit

Die Kosten für den gesamten Umbau, der im vergangenen November begonnen hat, belaufen sich voraussichtlich auf 5,4 Millionen Euro – rund 400 000 Euro mehr als ursprünglich angenommen. „Eine genaue Angabe ist erst nach Ende aller Arbeiten möglich“, so die Sprecherin. Die Mehrkosten haben verschiedene Ursachen: den allgemeinen Preisanstieg bei Bauleistungen, einzelne Elemente wie Abriss oder Brandschutz, die sich aufwändiger als geplant gestalteten, sowie vermehrte Nachtarbeit, um tagsüber Lärmbelästigung im Terminal zu vermeiden.

Der CT-Scanner liefert schneller aufschlussreichere Bilder vom Inhalt des Handgepäcks als die alte Röntgentechnik. Foto: Flughafen Stuttgart

Die CT-Scanner bieten gegenüber der alten Röntgentechnik mehrere Vorteile. Letztere kommt immer noch weltweit an vielen Flughäfen zum Einsatz und erzeugt lediglich „ein oder mehrere Röntgenbilder“, wie Daniela Filipovic, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, erklärt. Die Computertomografie, bekannt aus dem medizinischen Bereich, liefert dagegen dreidimensionale Aufnahmen. „Die Geräte sind damit in der Lage, alle Gegenstände im Gepäckstück zu durchleuchten und auf verbotene Substanzen zu prüfen.“ Dinge wie eine Spielekonsole, ein Smartphone oder ein Reiseföhn müssen in der Regel nicht mehr aus dem Handgepäck geholt werden. „Dies trägt zu einem gleichmäßigen Passagierfluss und effizienten Arbeitsabläufen an den Kontrollstellen bei“, sagt Filipovic.

CT-Scanner können Flüssigsprengstoff erkennen

Weil die CT-Scanner auch Flüssigsprengstoff automatisch erkennen sollen, fällt an vielen Flughäfen bereits die 100-Milliliter-Grenze bei Flüssigkeiten. In München sind beispielsweise bereits Behälter mit bis zu zwei Litern freigegeben, der transparente und wiederverschließbare Plastikbeutel ist dort auch Geschichte. In Stuttgart jedoch noch nicht, weil dort an 16 von 23 Kontrollspuren in Terminal 1 bis 4 noch die alte Technik im Einsatz ist und der Flughafen einheitliche Vorgaben für alle Passagiere aufrechterhalten will. „Wann alle Kontrollspuren mit den neuen, leistungsfähigeren Scannern ausgerüstet sind, lässt sich momentan nicht sagen“, so die Flughafensprecherin.

Eigenständige Gepäckaufgabe wieder möglich

Softwareupdate erfolgreich

Während der Umbau der CT-Scanner auf die Zielgerade einbiegt, ist der „Self-Bag-Drops“, sprich die eigenständige Aufgabe von Reisegepäck, in Terminal 3 bereits wieder möglich. Die Anlage wurde mit Beginn der Arbeiten außer Betrieb genommen, um die Software zu aktualisieren. Nach und nach werden die Geräte wieder eingesetzt, spätestens bis zum Beginn des Sommerflugplans, der vom 29. März bis 25. Oktober gilt, sollen sie den Reisenden dann wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen.