Umbau in der Ludwigsburger City: Fußgänger aufgepasst – Gehwege und Bushaltestelle am Arsenalplatz werden gesperrt

Fußgänger aufgepasst – Gehwege und Bushaltestelle am Arsenalplatz werden gesperrt

Umbau in der Ludwigsburger City

1 Die Umleitung für Fußgänger führt am Staatsarchiv entlang. Foto: Stadt Ludwigsburg

Der erste Bauabschnitt am Arsenalplatz ist fast abgeschlossen: Die Stadtverwaltung hat innerhalb von zehn Monaten die Fläche umgestaltet, Wege angelegt, Bäume gepflanzt und ein Wasserfontänenfeld gebaut. Jetzt folgt ab Montag, 3. Februar, der Umbau der an den Platz angrenzenden Gehwege entlang der Arsenal- und der Wilhelmstraße. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Zuge der Belagsarbeiten wird auch ein Bodenleitsystem für Menschen mit Sehbehinderungen eingebaut. Außerdem wird der Bordstein an den Fußgängerampeln barrierefrei: An einer Stelle erhält er eine sechs Zentimeter hohe Kante, die für Menschen mit Seheinschränkung gut zu ertasten ist. Daneben wird er belagsbündig, damit Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen ihn überqueren können.

Bushaltestelle entfällt einseitig

Zuerst wird der Gehweg an der Arsenalstraße umgebaut. Dafür wird er vom 3. Februar bis 21. März gesperrt. In dieser Zeit entfällt die Bushaltestelle „Arsenalplatz“ Richtung Rathaus. Fahrgäste können auf die Haltestelle „Rathaus“ ausweichen.

Im November sind die neuen Bäume gepflanzt worden. Foto: Werner Kuhnle

Es werden nur die Bushaltestelle und der Gehweg auf der Seite des Arsenalplatzes gesperrt. Der Gehweg auf der anderen Straßenseite ist nicht betroffen – entsprechend bleibt die Haltestelle „Arsenalplatz“ in Richtung Bahnhof in Betrieb. Vom 24. März bis 2. Mai wird dann der an den Arsenalplatz angrenzende Gehweg entlang der Wilhelmstraße gesperrt.

Umleitung am Staatsarchiv

Fußgänger können die Baustelle ab 3. Februar entlang dem Staatsarchiv umgehen. Der Gebäudedurchgang am Staatsarchiv zum Arsenalgarten bleibt aber noch geschlossen. Ebenfalls noch nicht geöffnet wird die Platzfläche mit den neugepflanzten Bäumen. Dort werden in den kommenden Monaten die Rasenflächen angesät, ein Gastro-Pavillon wird ebenfalls aufgestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten bisher so gut gelaufen sind und danken allen Beteiligten“, sagt Bürgermeister Sebastian Mannl. „Dank der tollen Leistungen können wir uns schon jetzt auf eine Eröffnung des Platzes im Juni freuen.“