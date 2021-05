Schon seit vielen Jahren wird die Ultraschallreinigung immer beliebter. Nicht nur in Laboren und in der Industrie, sondern auch in Schmuckläden oder beim Optiker sind die Reinigungsgeräte längst zum Standard geworden. Doch warum eigentlich nur dort? Auch im privaten Bereich können Nutzer von einer Ultraschallreinigung profitieren und das in vielen Bereichen.

Ultraschallbad für zahlreiche Gebrauchsgegenstände geeignet

Ein Ultraschallreiniger ist nicht nur für Schmuck geeignet, sondern für zahlreiche weitere Gegenstände, die einer gründlichen und nachhaltigen Reinigung bedürfen. Hierzu gehören beispielsweise Brillen und Hörgeräte, die immer nah im Körper getragen werden und daher hygienisch sauber sein sollten. Doch auch die Nagelschere, Pinzetten, Prothesen, Uhren, Ringe, Münzen und sogar Verdampfer der E-Zigarette lassen sich mit einem Ultraschallbad in kürzester Zeit reinigen.

Die Geräte sind in verschiedensten Preisklassen auf dem Markt erhältlich und lassen sich kinderleicht bedienen. Der große Vorteil ist, dass die Ultraschallreinigung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen an versteckten Stellen funktioniert. So kann Schmutz entfernt werden, der bei einer manuellen Reinigung möglicherweise gar nicht erst erkannt wird.



Wie funktioniert das Reinigungsbad?

Das Schöne an einem Ultraschallbad ist, dass es kein bisschen kompliziert zu bedienen ist. Das Gerät wird einfach nur mit Wasser gefüllt und dann werden die schmutzigen Gegenstände hineingelegt. Sobald das Ultraschallbad eingeschaltet ist, werden stark schwankende Druckfrequenzen erzeugt. Diese sind mit bloßem Auge nicht oder nur geringfügig wahrnehmbar. Durch den raschen Druckwechsel bilden sich winzige Bläschen. Dieser stattfindende Effekt wird als Kavitation bezeichnet.

Die kleinen Blasen verdampfen und sorgen so für starken Druck. Es erfolgen winzige, kaum sichtbare Explosionen, mit denen der Schmutz vom Gegenstand entfernt wird. Die Reinigung dauert nur wenige Minuten und anschließend muss das Produkt nur noch mit einem sauberen Tuch getrocknet werden.

Gründliche Reinigung mit schonender Wirkung

In einem Ultraschallreiniger werden alle eingelegten Gegenstände vollständig von Wasser umschlossen. Das hat zur Folge, dass alle Bereiche gründlich gereinigt werden. Auch Verschmutzungen an unzugänglichen Stellen werden durch den Druck der Wasserblasen quasi zur Explosion gebracht. Schmuckstücke und andere, glänzende Oberflächen erhalten im Zuge der Reinigung zudem ihren Glanz zurück.

Es handelt sich bei der Ultraschallreinigung um eine besonders schonende Reinigungsmethode. Es sind keine scharfen Reinigungsmittel erforderlich, pures Wasser reicht aus. Wenn stärkste Verschmutzungen vorhanden sind, kann ein Tropfen Spülmittel in die Reinigungsflüssigkeit gegeben werden.

Keine Beschädigungen zu erwarten

Bei der Reinigung mit einem Ultraschallgerät sind keine Beschädigungen der eingelegten Gegenstände zu erwarten. Dennoch sollte vor der Benutzung immer ein Blick in die Bedienungsanleitung geworfen werden. Grundsätzlich sollte auf die Reinigung von beschädigten Produkten, Holz- oder Ledergegenständen, Kontaktlinsen, Perlen und Edelsteinen sowie Modeschmuck verzichtet werden.

Bei Uhren ist die Reinigung per Ultraschall möglich, allerdings muss es sich um ein wasserdichtes Modell handelt. Eine mechanische Uhr mit Aufzug (Taschenuhr) darf nichts ins Ultraschallbad gelegt werden.

Fazit: Schnell und gründlich reinigen funktioniert mit dem Ultraschallreiniger im Handumdrehen. Damit lassen sich sogar Schmutz und Unreinheiten entfernen, die das bloße Auge gar nicht wahrgenommen hat. Eine große Erleichterung für Brillenträger, Nutzer von Hörgeräten oder Zahnprothesenträger. Und die Bedienung ist so unkompliziert, dass selbst das manuelle Putzen mit Wasser und Tüchern aufwändiger wäre.