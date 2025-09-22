Ultras des VfB Stuttgart: Das steckt hinter dem Palantir-Protest

Das steckt hinter dem Palantir-Protest

14 Protest-Spruchband des Commando Cannstatt Foto: cc97

Die organisierte Szene des VfB Stuttgart nutzte die Bühne des Spiels gegen den FC St. Pauli für Protest. Das steckt dahinter.











Link kopiert

Beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli am vergangenen Freitag war eine große Bühne gegeben. Einzelspiel, Flutlicht, große TV-Präsenz. Die VfB-Anhänger wussten dies zu nutzen. Mit einer großen Choreo wurde der Pokaltitel vom vergangenen Mai in Berlin gefeiert. Es war bereits die zweite große Choreografie im zweiten Heimspiel der Saison oder, saisonübergreifend gesehen, die dritte große Choreo in Folge, das Pokalfinale mit einbezogen.