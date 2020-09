1 Tobias Schiller, Hannah Pinell (Mitte) und Ulrike Seiffert haben schon viele Ideen für die Internationale Bauaustellung. Foto: Roberto Bulgrin

Über grundsätzliche Fragen wie „produktive Stadt“ und „smarter Verkehr“ denken die IBA-Planer gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern nach. Ulrike Seiffert aus Wendlingen macht mit beim Partizipationsprojekt.

Kreis Esslingen - Die Menschen in der Region an den Plänen für die Internationale Bauausstellung (IBA) zu beteiligen – das ist ein wichtiges Ziel der Planer. Neben den Projekten, die das international besetzte Kuratorium für die regionale Schau im Jahr 2027 ausgewählt hat, sind Partizipationsformate mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Region für Hannah Pinell ein zentraler Baustein der Bauausstellung. Sie kümmert sich darum, eine breite Basis einzubinden. Eine dieser engagierten und fachkundigen Frauen ist die Wendlingerin Ulrike Seiffert. Die ehemalige Bankbetriebswirtin, die inzwischen in Rente ist, hat viele Ideen, wie die Themen der IBA im Kreis Esslingen umgesetzt werden könnten.