Yasi Hofer aus Ulm: Die Frau, die Helene Fischer rockt

1 Yasi Hofer (links) zusammen mit Helene Fischer auf der Bühne. Foto: IMAGO/Action Pictures

Yasi Hofer aus Ulm ist das, was man eine Ausnahmegitarristin nennt. Der Gitarrengott Steve Vai schwärmt von ihr, und für Helene Fischer mimt sie den Straßenköter.











Okay, die Hochseilakrobatik unterm künstlichen Wasserfall war schon ziemlich cool. Oder die Pyro-Effekte, die Lichtshow und die unglaublich hochauflösende Videoleinwand. Und natürlich ist es immer ein Ereignis, wenn Zehntausende gemeinsam „Atemlos durch die Nacht“ grölen. Doch der heimliche Star der letzten Helene-Fischer-Tour war dann doch die Frau an der Gitarre: Eine Frau, die mindestens einen Kopf größer ist als Helene Fischer, genauso umwerfend lachen kann wie diese, aber Lederjacken Glitzer-Outfits vorzieht und mit ihren Riffs und Soli in Songs wie „Blitz“ dafür sorgt, dass die Show auf einmal nicht mehr nach Hochglanz-Schlager-Pop, sondern nach dreckigem Rock ’n’ Roll riecht.