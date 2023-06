1 Der betrunkene Mann soll wegen Sachbeschädigung angezeigt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Polizisten in einer Ulmer Dienststelle werden nachts auf das Geräusch von zersplitterndem Glas aufmerksam. Als sie am Unfallort eintreffen, finden sie einen betrunkenen Mann mit Verletzungen.















Link kopiert

In der Ulmer Innenstadt hat ein Mann beim Pinkeln das Gleichgewicht verloren, bevor er in eine Schaufensterscheibe fiel und sich dabei verletzte. Polizisten auf der nahe gelegenen Dienststelle hatten in der Nacht zum Dienstag das Geräusch der zersplitternden Scheibe gehört, wie die Behörde mitteilte.

Nahe des Geschäfts fanden die Beamten den blutverschmierten und betrunkenen 34 Jahre alten Mann vor, der ihnen von seinem gescheiterten Versuch berichtete. Nach Angaben der Polizei erwartet den Mann wegen der zerbrochenen Scheibe nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.