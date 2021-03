2 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Seit Ende Februar fehlt von Elena aus Ulm jede Spur. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto der 16-Jährigen – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Stuttgart - Die 16-jährige Elena Ciubotariu aus Ulm wird seit Ende Februar vermisst. Nach Angaben der Polizei befand sich die Jugendliche zuletzt am Abend des 28.02.2021 bei ihrer Familie in Ulm. Dort muss sie die Wohnung unbemerkt verlassen haben. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Angehörige und Polizei fürchten nun um die Gesundheit der Jugendlichen und können nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 16-Jährigen. Deshalb veröffentlicht die Polizei Ulm jetzt ein Bild von Elena.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Gesuchte ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie ist möglicherweise mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Lederjacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Ermittler hoffen auf Hinweise und fragen: Wer hat Elena Ciubotariu seit dem 28.02.2021 gesehen? Wer kennt ihren Aufenthaltsort? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 an die Ulmer Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Das Foto der vermissten 16-Jährigen finden Sie aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie.