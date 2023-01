1 Lasagne ist für viele ein Leibgericht (Symbolbild). Foto: IMAGO/salmas61

In Ulm reißt ein Mann einer Frau eine frisch zubereitete Lasagne aus den Händen. Wie kam es zu dem kuriosen Vorfall?















Ein Mann hat in Ulm einer Frau eine frisch zubereitete Lasagne aus den Händen gerissen. Die 29 Jahre alte Frau wurde von dem Dieb, den die Polizei am Montag auf 30 Jahre schätzte, in englischer Sprache angesprochen. Er sagte, er wolle die Lasagne haben.

Als die Frau diese am Sonntag nicht hergab, soll es zum Gerangel gekommen sein. Dabei fiel die Lasagne auf den Boden. Der unbekannte Dieb flüchtete mit den Überresten, die sich noch in der Essensbox befanden.