Ulm: Messerangriff in Einkaufszentrum – zwei Verletzte

4 In einem Einkaufszentrum in Ulm ist es zu einem Messerangriff gekommen. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Zwei Menschen wurden bei einem Messerangriff in einem Ulmer Einkaufszentrum verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden. Die Hintergründe sind noch unklar.











Zwei Mitarbeiter sind bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde auf der Flucht festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten den Mann nach dem Verlassen des Elektronik-Marktes durch Schüsse stoppen. Der Tatverdächtige wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Opfer kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Mitarbeiter der Spurensicherung sind vor Ort. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Nach Angaben der Polizei besteht für die Öffentlichkeit keine Gefahr. „Kursierende Gerüchte zu einem Amoklauf können nicht bestätigt werden“, sagte der Sprecher. Zur Identität des mutmaßlichen Täters sowie der Verletzten und dem Grad der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch das Landeskriminalamt aus Stuttgart wurde hinzugezogen. Der Markt sei nach dem Angriff geschlossen worden, sagte der Sprecher. Die Spurensicherung sei in dem Geschäft und an der Stelle, an der auf den mutmaßlichen Täter geschossen wurde, im Einsatz.