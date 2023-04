1 Im Fall der getöteten Siebenjährigen in Ulm sucht die Polizei Zeugen (Archivbild). Foto: dpa/Ralf Zwiebler

Die Kriminalpolizei Ulm hat im Fall der getöteten Siebenjährigen einen Zeugenaufruf gestartet. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag hervor.

„Uns interessiert auch, was vor dem Tatgeschehen passiert ist“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Aufruf sei der Versuch, objektive Informationen unabhängig vom Beschuldigten zu bekommen, „so lange sich die Leute noch erinnern“. Der Verdächtige selbst habe noch immer keine Angaben zur Tat gemacht.

Diese Personenbeschreibung veröffentlicht die Polizei

Der mutmaßliche Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, sehr kurze haare, am Tattag mit einer blauen Jogginghose und einem schwarz-grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Das sieben Jahre alte Mädchen hatte lange schwarze Haare und trug am Ostermontag mit einer dunkel gemusterten Hose sowie einem rosa farbenen Longsleeve. Außerdem war es mit Inlinern unterwegs. Ein am Tatort aufgefundener gelber Beutel könnte am Tattag vom Tatverdächtigen oder Opfer mitgeführt worden sein.

Kind starb noch am Tatort

Bei dem getöteten Mädchen handelt es sich um die Tochter der Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters. Am Ostermontag soll der 40-Jährige das Kind erstochen haben. Den Ermittlungen zufolge starb das Kind noch am Tatort im Bereich eines Schulzentrums im Ulmer Stadtteil Wiblingen. Demnach meldete sich der Mann am Tattag selbst über den Notruf bei der Polizei und gab an, das Mädchen getötet zu haben. Er wurde festgenommen und inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.