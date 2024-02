Ulm: Entsorgungsbetriebe bieten 500 Euro für Hinweise auf Müllsünder

1 Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm haben eine Belohnung für Hinweise auf Müllsünder ausgesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Gercke

In den vergangenen Tagen legten Unbekannte besonders viel Müll an einem zentralen Platz der Stadt ab. Die Stadt greift daher nun zu ungewöhnlichen Mitteln.











Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm setzen eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise zur Vermüllung eines zentralen Platzes in der Stadt aus. „Wir probieren das jetzt zum ersten Mal auf diese Weise“, sagte Ulrike Gläser, Abteilungsleiterin Abfallwirtschaft, am Donnerstag. Wer den Entsorgungsbetrieben einen entscheidenden Hinweis auf denjenigen gebe, der illegal Müll am Theodor-Heuss-Platz entsorge, könne 500 Euro bekommen.

Laut Mitteilung wurde an dem Platz am Wochenende ein Haufen Sperrmüll abgelegt. Den Verursacher konnten die Kontrolleure nicht ermitteln, sie entfernten den Müll am Dienstag. Doch am Mittwoch seien schon wieder Matratzen und Schränke dort gewesen, sagte Gläser. Bis zum Abend sei sogar noch eine weitere Fuhre Müll abgelegt worden. Deswegen habe man nun 500 Euro Belohnung ausgesetzt.