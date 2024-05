Spanner am Ulmer Hauptbahnhof: 23-Jähriger filmt in Damentoilette

23-Jähriger filmt in Damentoilette

Spanner am Ulmer Hauptbahnhof

1 Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann. (Symbolbild) Foto: imago/CHROMORANGE/imago stock&people

Am Montagmorgen hat ein 23-Jähriger auf der Damentoilette des Ulmer Hauptbahnhof Bild- und Videoaufnahmen von mindestens zwei Frauen gemacht. Nun werden Zeugen und weitere Geschädigte gesucht.











Link kopiert

Ein 23-Jähriger hat am Montagmorgen Bild- und Videoaufnahmen von mindestens zwei Frauen auf der Damentoilette des Ulmer Hauptbahnhofs gemacht. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahm eine 26-Jährige gegen 10:15 Uhr wahr, wie ein 23 Jahre alter Mann sein Mobiltelefon unter der Kabinenwand in die benachbarte Toilettenkabine gehalten und so die Aufnahmen gemacht hatte.

Die Geschädigte informierte umgehend die Mitarbeitenden der Bahn über den Vorfall, welche die Bundespolizei alarmierten. Diese traf den Beschuldigten noch vor Ort an und nahm den in Rheinland-Pfalz wohnhaften Mann mit auf die Dienststelle. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs gegen den Mann.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, vor allem eine circa 50 Jahre alte Frau mit weißen Schuhen und einer schwarzen Hose mit weißen Punkten, welche gegen 10 Uhr die Toilette aufgesucht hatte, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer 0711 87035 0 zu melden.