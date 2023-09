1 Das mobile Blaulicht des Mannes wurde beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Blatterspiel

Auf der B30 in Ulm ist viel los. Ein junger Autofahrer hat es allerdings eilig – und greift zu einem unerlaubten Mittel. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert

Ein junger Mann hat auf einer Bundesstraße in Ulm ein mobiles Blaulicht auf das Dach seines Autos gesetzt und eingeschaltet, vermutlich um schneller voranzukommen. Zur Tatzeit habe auf der B30 ein hohes Verkaufsaufkommen geherrscht, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Ein Zeuge hatte erst für den 24-Jährigen Platz gemacht, damit dieser überholen konnte. Doch dann sei dem Zeugen die Situation komisch vorgekommen, denn am Auto sei ein Kennzeichen des nordrhein-westfälischen Landkreises Coesfeld angebracht gewesen. Er meldete sich daraufhin bei der Polizei.

Eine Streife konnte den Mann dann kontrollieren. Dort entdeckten die Beamten das Blaulicht im Innenraum des Autos. Es wurde beschlagnahmt. Der 24-Jährige müsse sich nun wegen Amtsanmaßung verantworten.