Am 6. Januar wird der Heiligabend nach dem julianischen Kalender gefeiert. Dann kam die ganze Familie im elterlichen Haus in Polyany zusammen.

Für die geflüchtete Familie Hnativ aus der Ukraine ist der Gedanke an Weihnachten mit Wehmut verbunden, weil Vater und Brüder in der Heimat geblieben sind. Doch sie lassen sich die Hoffnung nicht nehmen, dass sie nächstes Jahr wieder zusammen feiern können.















Autos mit ukrainischen Kennzeichen gehören seit Monaten rund um die Kirche St. Ulrich am Fasanenhof zum gewohnten Bild. Für viele Geflüchtete aus der Ukraine sind Kirche und Gemeinde zu einem zweiten Zuhause geworden, hier feiern sie mit Pfarrer Roman Wruszczak den Gottesdienst nach griechisch-katholischem Ritus, hier treffen sie Landsleute und finden neue Freunde. Wie Svitlana Hnativ, die auch im Chor singt. Gerade ist die Messe zu Ende, nun treffen wir sie und ihre Familie im Gemeindesaal, wo die Tischdekoration mit Tannengrün und Adventskranz auf Weihnachten einstimmt. Weihnachten! Der Gedanke ans Fest löst wehmütige Gefühle aus.

Denn die Familie ist nicht komplett, wie vermutlich bei vielen Geflüchteten aus der Ukraine: Svitlana Hnativ wird mit ihrem Sohn Danylo und ihrer Mutter Sophia Hnativ in Stuttgart feiern, ihr Vater und ihre beiden Brüder, der eine mit Frau und zwei Kindern, sind in der Ukraine geblieben.

Gefeiert wurde am 6. Januar, und alle kamen in ukrainischer Tracht

Wie schön war es am 6. Januar 2022, an dem die ganze Familie im elterlichen Haus in Polyany zusammenkam, um den Heiligabend nach dem julianischen Kalender zu feiern. Die 36-jährige zeigt Fotos davon auf ihrem Smartphone: Alle festlich gekleidet in der ukrainischen Tracht mit der bunten Stickerei, froh vereint um den großen Tisch, beladen mit zwölf besonderen Speisen. Und kein Gedanke an Krieg.

Aber dann kam der 24. Februar. Svitlana und ihr zwölfjähriger Sohn Danylo wurden nicht durch Explosionen geweckt, denn sie sind in Lwiw zuhause, in der Westukraine, die im Vergleich zu Kiew und dem Donbass glimpflich davongekommen ist. „Aber ich habe sofort in den Nachrichten gehört, dass uns die Russen überfallen haben“, erzählt die junge Frau. Als gleich danach der Lärm der tief fliegenden Flugzeuge und obendrein die Sirene den Ernst der Lage deutlich machten, gab es für sie nur eines: Nichts wie weg. „Wir haben einfach Jacken über den Pyjama angezogen und nur das Nötigste, vor allem die Papiere, mitgenommen. Wir wollten ja nur nach Polyany zu meinen Eltern und bald wieder zurück sein.“ Aber dann schrillten auch in dem 600-Seelen-Dorf, das eine knappe Stunde von Lwiw entfernt liegt, die Sirenen. Und Großmutter, Mutter und Kind nahmen den Sonderzug von Lwiw nach Przemysl in Polen. Dass die Hals-über-Kopf-Flucht erst in Stuttgart am 3. März endete, ist einer Einladung der hiesigen Familie Casorati zu verdanken.

Der Sohn Danylo spricht schon gut deutsch

„Ich wollte nie weg aus der Ukraine“, versichert Svitlana. Und selbstverständlich wollen sie alle so bald wie möglich zurück. Wenn die Versorgung mit Strom, Heizung und Wasser wieder funktioniert. Aber nun sind sie erst einmal angekommen in Stuttgart. Die kleine Familie bewohnt ein Apartment in Ostfildern, das von der Job-Agentur bezahlt wird, Danylo geht in eine Integrationsklasse im Eberhard-Ludwigs-Gymnasium und spricht schon ganz gut Deutsch, Svitlana besucht einen Sprachkurs und arbeitet in der Gastronomie. „Wir sind so dankbar, dass wir so gut aufgenommen worden sind und so viel Hilfe bekommen“, beteuert Sophia Hnativ, die ehemalige Grundschullehrerin. Doch sie sind hin – und hergerissen: „Mit dem Herzen sind wir zu Hause.“ Bei den fernen Lieben. Gott sei dank seien alle gesund.

Vasyl Hnativ, 63 und eigentlich Rentner, arbeitet in Polen in einer Möbelfabrik, die beiden Brüder wurden nicht zum Kriegsdienst eingezogen. Der eine, weil er zwei kleine Kinder hat, der andere ist noch im Studium. „Aber sie leisten Hilfe, wo es nötig ist.“ Um ihren Bruder an der Front im Osten zittert dagegen Svitlanas Freundin Oksana Ugryn, die schon seit zehn Jahren in Stuttgart lebt: Gerade habe sie ein Anruf von zuhause aufgeschreckt. Aber der Bruder sei wohlauf.

Traditionell werden Teigtaschen, Zwiebelpuffer, Kohlrouladen serviert

Dann geht es doch um Weihnachten. Um den Weihnachtsbaum, der im Apartment nicht fehlen wird, um das Krippenspiel in der Gemeinde und um die Köstlichkeiten, die traditionell zum Fest aufgetischt werden: Die Rote-Bete-Suppe Borscht, Pilzsuppe, gefüllte Teigtaschen, Zwiebelpuffer, Kohlrouladen, gebratener Fisch, Heringsfilet, das Weihnachtsgebäck Kalatsch, das Getränk Usvar aus Wasser, Honig und getrockneten Früchten, und vor allem die Hauptspeise Kutja: „Ein süßes Gericht aus Weizenkörnern, Mohnsamen, Honig, Rosinen, Nüssen und Aprikosen“, zählt Svitlana auf.

Allein beim Gedanken daran bekommen alle Drei leuchtende Augen. Sophia und Svitlana werden dafür sorgen, dass auch in der Fremde nichts davon am Heiligabend fehlt. Zuhause, erzählt Svitlana, bereitet die Schwägerin das Festmenü zu. Über Video wird man beim Essen und dem anschließenden Singen von Weihnachtsliedern vereint sein. „Wenn der Strom funktioniert“, wirft Svitlana ein. Aber selbst diese Panne könne nicht die Hoffnung zerstören, „dass wir im nächsten Jahr wieder in der Ukraine vereint an einem Tisch Weihnachten feiern“.