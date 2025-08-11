US-Präsident Donald Trump will direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren, kündigte der Republikaner an.
