1 Verwundet: Das Bild dieses bei einem russischen Bombenangriff auf Kramatorsk verletzten Ukrainers steht für den Zustand des Landes. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Russlands Aggression gegen die Ukraine ist eindeutig. Die Rückschlüsse in Deutschland sind es leider nicht.















Link kopiert

Tod, Leid, Zerstörung produziert der Krieg alltäglich in der Ukraine und in den Familien russischer Soldaten. In Deutschland führt er zu vielen Missverständnissen.