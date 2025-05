Ukraine-Krieg: Drohnenattacke auf Kiew - Brand in zehnstöckigem Wohnhaus

1 Während des Luftalarms in der Stadt waren nach ukrainischen Medienberichten Explosionen zu hören. (Symbolbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

In der Nacht sind in der Ukraine wieder Explosionen zu hören. Drohnenattacken treffen die Hauptstadt Kiew.











Kiew - Mehrere Wohnhäuser in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei einem nächtlichen Drohnenangriff von herabfallenden Trümmern getroffen worden und in Brand geraten. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, am frühen Morgen auf Telegram mit. In einem Bezirk seien Teile eines Wohnhauses zerstört worden, in einem anderen brannten Wohnungen im siebten, achten und neunten Stock eines zehnstöckigen Gebäudes. Auch ein Supermarkt sei dort getroffen worden.

Bürgermeister Vitali Klitschko teilte kurz darauf auf Telegram mit, dass sechs Menschen verletzt worden seien. "Vier von ihnen sind Kinder", so Klitschko. Drei der Verletzten wurden demnach in ein Krankenhaus eingeliefert, drei wurden vor Ort behandelt.

Während des Luftalarms in der Stadt waren nach ukrainischen Medienberichten Explosionen zu hören. Das Land wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.