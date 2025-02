Ukraine-Krieg: Scholz: Kiew kann sich auf Deutschland und Europa verlassen

Hamburg-Wahl Hamburg – die letzte Bastion der Roten

Vor den Wahlen in Hamburg am Sonntag liegt die SPD in Umfragen ganz weit vorne. Für die anderen Parteien wird es nur für eine Rolle als Juniorpartner in der neuen Regierung der Freien und Hansestadt reichen. Die Dominanz der Sozialdemokraten reicht weit zurück.