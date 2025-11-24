1 Olexandra Matwijtschuk und ihre Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties haben 2022 mit Aktivisten aus Belarus und Russland den Friedensnobelpreis bekommen. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Bei der Suche nach Frieden für die Ukraine geht es um große strategische Fragen. Die Nöte der einzelnen Menschen kommen kaum vor. Eine Bürgerrechtlerin sorgt sich um eine bestimmte Gruppe.











Berlin - Bei den Ukraine-Verhandlungen muss nach Ansicht der Kiewer Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk humanitären Fragen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. "Wir dürfen nicht nur über Geopolitik sprechen, wir müssen über die Menschen sprechen, die von diesem Krieg getroffen werden", sagte die Menschenrechtsanwältin in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Matwijtschuk (42) trat für eine Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Beratungen ein. "Das Format der Friedensgespräche ist so konstruiert, dass es schwierig sein wird, einen Weg zu dauerhaften Frieden zu finden", sagte sie. "Denn derzeit sind die Stimmen von Opfern russischer Kriegsverbrechen ausgeschlossen. Auch sie müssen gehört werden."

Schicksal der Ukrainer in den besetzten Gebieten

Als Beispiele nannte sie die Verschleppung von ihren Worten nach 20.000 ukrainischen Kindern nach Russland und die Misshandlung Tausender Soldaten und Zivilisten aus der Ukraine in russischer Gefangenschaft. Weiter gehe es um das Schicksal von Millionen Ukrainern in den von russischen Truppen besetzten Gebieten. "Russische Besatzung ist nicht nur, dass eine Staatsflagge die andere ablöst. Russische Besatzung bedeutet Verschleppungen, Folter, Vergewaltigung, Verleugnung der eigenen Identität, Zwangsadoption der eigenen Kinder, Filtrationslager und Massengräber."

In den bislang bekanntgewordenen Punkten des diskutierten Friedensplans sind zwar ein Austausch aller Gefangener und eine Rückkehr ukrainischer Kinder vorgesehen. Die Vorschläge sind aber ohne Details formuliert. Schutzmechanismen für die ukrainische Bevölkerung in den von Russland reklamierten Gebieten fehlen bislang. Vorgeschlagen ist eine Amnestie für Taten, die im Krieg begangen wurden.

Vierter Kriegswinter als Überlebensfrage

Matwijtschuk beschrieb die Stimmung in der ukrainischen Gesellschaft im vierten Kriegswinter als sehr besorgt. "Russland hat den größten Teil der Energieinfrastruktur zerstört, wodurch Millionen Menschen in der Ukraine in die Lage geraten sind, diesen Winter ohne Heizung, Licht, Wasser und sonstige grundlegende Bedürfnisse zu verbringen." Gleichzeitig sah sie keine Alternative für ihr Land, als sich weiter zu wehren. Wenn die Ukraine aufhöre zu kämpfen, "heißt das, dass Russland die Ukraine besetzt und wir aufhören zu existieren. Denn dies ist ein genozidaler Krieg", sagte sie.

Matwijtschuks Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties ist 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Sie wurde gemeinsam mit dem belarussischen Anwalt Ales Bjaljazki und der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial geehrt.