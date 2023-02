1 Ukrainische Bürgerinnen und Bürger und Unterstützer der Ukraine demonstrieren insbesondere für den Schutz von Kindern vor wenigen Tagen in Krakau, Polen. Foto: imago//Beata Zawrzel

Russland entführt auf ukrainischem Gebiet systematisch Kinder – Was folgt sind Gehirnwäsche, neue Identitäten, Adoptionen, Kinderpornografie oder Jugendarmee – das legen verschiedene Quellen nahe. Aus Angst melden viele Eltern die Verschleppungen nicht, eine Mutter berichtet von ihrem Leid.















In vielen Nächten hört Natalia die Schreie „Mamaaaaa! Mamaaaaa!“. Obwohl alles ruhig ist. Totenstill. „Mamaaaaa!“ Als wäre es wieder der 3. Juni 2022. Als sie am späten Nachmittag von russischen Soldaten zum Verhör abgeholt wurde. Schnell hatte sie sich den dünnen Sommermantel übergeworfen. Der kleinen Viktoria eine Jacke angezogen, sich die Fünfjährige auf die Hüfte gesetzt. Dann war sie schnellen Schrittes zum zentralen Marktplatz geeilt. Durch die Trümmer der Küstenstadt Mariupol, die 13 Tage davor kapituliert hatte. Und in der jetzt die russischen Besatzer demonstrierten, wer die Macht hat.