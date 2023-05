Was kann der Marschflugkörper?

4 Ein britischer Tornado-Jagdbomber trägt zwei Storm Shadow Marschflugkörper unter seinem Rumpf. Foto: Wikipedia commons/Geoff Lee/0

Bereits im Februar hatte Premier Rishi Sunak angekündigt, Großbritannien werde als erstes Land die Ukraine mit Raketen mit größerer Reichweite ausrüsten. Nun ist klar, um welche Waffensysteme es sich handelt.















Großbritannien liefert der Ukraine Raketen mit der bisher größten Reichweite für den Krieg gegen die russischen Invasionstruppen. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat angekündigt, dass Raketen des Typs Storm Shadow geliefert werden sollen.

Britische Truppen haben die Storm Shadow unter anderem im Irak und gegen die Terrormiliz IS in Syrien eingesetzt.

Das Storm-Shadow-System verschaffe der Ukraine die „beste Möglichkeit, sich gegen Russlands fortgesetzte Brutalität zu verteidigen“, so Wallace. Die Raketen würden in die Ukraine geschickt oder seien bereits in ukrainischer Hand.

Westliche Waffensystem in der Ukraine

Die Storm Shadow sollen die bereits vorhandenen Raketensysteme ergänzen, darunter der US-amerikanische Mehrfachraketenwerfer Himars, britische Harpoon-Raketen sowie ukrainische Neptun-Marschflugkörper.

Die luftgestützten Storm Shadow, die von Großbritannien und Frankreich gemeinsam entwickelt wurden, haben laut Hersteller MBDA eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern. Damit können sie Ziele auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim erreichen. Das ist nach Angaben von Wallace eine größere Reichweite als bei allen bislang vom Westen an die Ukraine gelieferten Raketen.

Die von der Ukraine mit Erfolg eingesetzten Mehrfachraketenwerfer vom US-Typ Himars können Ziele in 80 Kilometern Entfernung treffen.

„Gamechanger“ im Ukrainekrieg

Der US-Nachrichtensender CNN zitiert einen ranghohen US-Militär auch mit Blick auf die geplante ukrainische Großoffensive mit den Worten, die Waffe sei ein „Gamechanger“. Ein westlicher Regierungsvertreter sagte dem Sender, die Ukraine habe Großbritannien versichert, die Storm Shadow nur innerhalb ihres eigenen völkerrechtlich anerkannten Territoriums einzusetzen und nicht gegen Ziele in Russland.

Ein Downing-Street-Sprecher erklärte, Premier Rishi Sunak habe beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Februar angekündigt, Großbritannien werde das erste Land sein, das Langstreckenwaffen liefere, und daran habe sich nichts geändert. London hatte auch als erstes westliches Land der Ukraine moderne Kampfpanzer vom Typ Challenger-2 geschickt.

Das kann das Storm-Shadow-System

Hersteller: Storm Shadow ist ein gemeinsam von Großbritannien und Frankreich entwickelter Marschflugkörper. Hersteller ist das europäische MBDA-Konsortium.

Geschwindigkeit: Der Flugkörper mit Tarnkappentechnik wird durch ein Turbojet-Triebwerk auf eine Marschgeschwindigkeit von Mach 0,8 (umgerechnet 864 Kilometer pro Stunde) beschleunigt.

Navigation: Die Navigation erfolgt über ein sogenanntes internes Inertiales Navigationssystem und ein Globales Navigationssatellitensystem. Die Storm Shadow fliegt ihr Zielgebiet im Tiefflug in einer Flughöhe von 30 bis 40 Meter an.

Bewaffnung: Die Storm Shadow verfügt über einen Doppelladungssprengkopf. Dieser dient zur Bekämpfung von verbunkerten Betonbauten. Der Sprengkopf besitzt eine Vorladung, die ein Loch in die Panzerung des Ziels sprengt.

Die Hauptladung folgt durch die entstandene Öffnung und detoniert im Gebäudeinneren. Der Sprengkopf kann 3,4 bis 6,1 Meter dicken Stahlbeton durchschlagen. Das Ziel kann sich 6,1 bis 9,1 Meter unter der Erdoberfläche befinden.

Info: Steckbrief Storm Shadow

Typ

Marschflugkörper

Herkunftsland

Großbritannien, Frankreich

Entwicklung

seit 1997, Indienststellung 2002

Stückpreis

770 000 bis 1,13 Millionen Euro – je nach Ausstattung

Technische Daten

Länge: 5,100 Meter; Durchmesser 0,98 Meter; Gefechtsgewicht: 1300 Kilogramm; Spannweite: Meter; Antrieb: Microturbo TRI 60-30 Turbojet;