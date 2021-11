1 Seit 51 Jahren ist Karin Häfner die Uhrmacherin im Ort. Ende des Jahres geht die 75-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Hier ersetzt sie im Werk eines so genannten Regulators die gebrochene Feder. Dafür muss die Uhr komplett auseinander gebaut werden. Foto: /Katja Eisenhardt

Seit 51 Jahren ist Karin Häfner Uhrmacherin in Hochdorf. Ende 2021 geht die 75-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Und was kommt danach? Ein Besuch in einem Laden, in dem die Zeit tickt.















Hochdorf - Die Dame vor der Ladentür sieht nicht mehr besonders gut. Karin Häfner kennt sie. Sie hat ihr kürzlich eine Armbanduhr mit Zeitansage verkauft. Die Kundin benötigt Hilfe bei der Einstellung der Uhr und schaut deshalb bei der Uhrmacherin vorbei. Eigentlich hat sie an diesem Mittwochnachmittag wie immer geschlossen. Dass sie ihrer ratlosen Kundin trotzdem weiterhilft, ist für Karin Häfner gar keine Frage: „Lassen Sie mir die Uhr bis morgen da, dann schaue ich sie mir in Ruhe an und stelle sie ein.“ Gesagt, getan, Problem gelöst.