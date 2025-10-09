1 Optisch schön anzusehen, aber gefährlich und daher verboten: Pyrotechnik im VfB-Gästeblock in Basel. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Dem VfB droht ein heftiges Nachspiel im Anschluss an das 0:2 in der Europa League beim FC Basel vom Donnerstag vergangener Woche. Weil die Fans der Stuttgarter im Gästeblock des St. Jakob-Parks Pyrotechnik gezündet hatten, wurde der deutsche Pokalsieger vom europäischen Fußball-Dachverband Uefa mit einer Geldstrafe belegt. Das ließe sich noch verschmerzen: Doch im schimmsten Fall droht den Stuttgartern obendrein noch ein internationales Spiel in der Fremde ohne die Unterstützung der eigenen Fans.

„Gegen den VfB Stuttgart wird eine Geldstrafe von 20.000 Euro verhängt und dem VfB Stuttgart wird der Verkauf von Eintrittskarten an seine Auswärtsfans für das nächste Uefa-Wettbewerbsspiel wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern untersagt“, heißt es in einer Mitteilung der Uefa: „Dieses Verbot des Verkaufs von Eintrittskarten an seine Auswärtsfans wird für eine Bewährungszeit von zwei Jahren ab dem Datum dieser Entscheidung ausgesetzt.“

Heißt im Klartext: Sollten sich die Stuttgarter Fans beginnend mit der Partie bei Fenerbahce Istanbul am 23. Oktober im Europapokal in den nächsten zwei Jahren in Bezug auf ein Feuerwerk im eigenen Block etwas zu schulden kommen lassen, dann würde die Strafe der Uefa aktiviert – und der dann nächste Auswärtsauftritt der Stuttgarter fände vor einem leerem Gästeblock statt.