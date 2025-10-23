UEFA Europa League heute: Fenerbahçe Istanbul vs. VfB Stuttgart live im TV

1 Heute Abend muss der VfB Stuttgart in Istanbul um drei Punkte kämpfen. Foto: Pressefoto Baumann

Wo die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Fenerbahçe Istanbul im TV zu sehen ist, erfahren Sie im Artikel.











Am 3. Spieltag der UEFA Europa League 2025/26 muss der VfB Stuttgart bei Fenerbahçe ran. Die Schwaben wollen auch in Istanbul ihre Erfolgsserie fortsetzen und sich in der Gruppe weiter oben festsetzen. Doch Fenerbahçe ist vor heimischem Publikum ein schwerer Gegner und wird alles versuchen, dem Bundesligisten Punkte abzunehmen. Die Partie wird live im TV übertragen.

Wo wird das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Fenerbahçe Istanbul übertragen?

Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Fans. Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Fenerbahçe Istanbul wird nicht live im Free-TV übertragen. Stattdessen können Sie die Partie auf dem kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ schauen.

VfB Stuttgart vs. Fenerbahçe Istanbul: Wann ist Anpfiff?

Gespielt wird im Şükrü Saracoğlu Stadion, Anstoß ist um 18:45 Uhr. RTL+ startet die Livestream-Übertragung inklusive Vorberichten bereits ab 18:10 Uhr.

UEFA Europa League 2025/26: Alle Spiele des VfB Stuttgart in der Ligaphase

25.09.2025: VfB Stuttgart vs. Celta de Vigo (H)

02.10.2025: FC Basel vs. VfB Stuttgart (A)

23.10.2025: Fenerbahçe Istanbul vs. VfB Stuttgart (A)

06.11.2025: VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam (H)

27.11.2025: Go Ahead Eagles vs. VfB Stuttgart (A)

11.12.2025: VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv (H)

22.01.2026: AS Rom vs. VfB Stuttgart (A)

29.01.2026: VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern (H)

UEFA Europa League 2025/26: So geht es nach der Ligaphase weiter

Die K.-o.-Runden-Playoffs sind für den 19. und 26. Februar 2026 terminiert. Das Achtelfinale folgt am 12. und 19. März. Weiter geht’s mit dem Viertelfinale am 9. und 16. April. Die Halbfinalspiele steigen am 30. April und 7. Mai, das Endspiel wird am 20. Mai 2026 ausgetragen.