Uefa Champions League: So sieht das Sondertrikot des VfB Stuttgart aus

Der VfB Stuttgart wird in der nächste Woche startenden Champions-League-Saison mit einem Sondertrikot auflaufen, das mit edel wirkenden goldenen Details aufwartet.











Die sogenannten Leaks, die Vorab-Enthüllungen, haben in diesen Tagen rund um den VfB Stuttgart Hochkonjunktur. Schließlich warten viele Fans sehnsüchtig auf das einst von unserer Redaktion exklusiv angekündigte Champions-League-Trikot. Für eine Vorab-Enthüllung sorgte der Club an diesem Mittwoch dann selbst.

Schlichtes Weiß, Stehkragen, Knopfleiste und viele goldene Elemente wie die württembergischen Hirschstangen im inneren Nackenbereich oder die Rückennummer – das Shirt kommt klassisch daher und dürfte wohl so einigen Anhängern gefallen. Gut möglich, dass der Geldbeutel demnächst locker sitzt, das Shirt ist ab sofort zu erwerben. Auf dem Brustring wird weiterhin das Logo von Winamax prangen.

Der Leak des VfB Stuttgart

Zumindest in vier Heimspielen in der CL-Saison wird der Club das Shirt tragen. Möglich ist auch noch ein Auswärtsspiel, etwa bei Slovan in Bratislava, da die Heimelf gewöhnlich in Blau/Himmelblau aufläuft. Am kommenden Dienstag wird das Shirt wohl nicht Premiere feiern können – denn Real Madrid läuft seinerseits in schlichtem Weiß bei den Heimspielen auf.