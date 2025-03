Übung in Erkenbrechtsweiler: Höhenretter trainieren im Steinbruch

1 Die Hubschrauberstaffel der Polizei und die Höhenretter der Berufsfeuerwehr trainieren gemeinsam. (Symbolfoto) Foto: Polizei BW

Am Donnerstag kreisen vermehrt Hubschrauber über den Steinbruch in Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) Grund ist eine Übung der Luftrettungsspezialisten von Polizei und Feuerwehr.











Am Donnerstag trainieren die Spezialisten von Polizei und Feuerwehr im Kreis Esslingen die Rettung von Menschen aus schwer zugänglichen Gebieten. Wie die Polizei berichtet, findet die Übung zwischen 9 und 16 Uhr am Steinbruch in Erkenbrechtsweiler statt.

In dieser Zeit sind auch Hubschrauber der Polizei an der Übung beteiligt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, generell beim Einsatz von Helikoptern trotz der erhöhten Aufmerksamkeit von Nachfragen über den Notruf abzusehen, da die Kapazitäten der Leitungen für Notfälle benötigt werden.

Feuerwehr und Polizei üben gemeinsam Höhenrettung

An der Übung am Donnerstag sind sind die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Stuttgart und die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg beteiligt. Der Einsatz der Rettungswinde am Hubschrauber soll bei dem Training perfektioniert werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Diese Technik ermöglicht es, Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen sicher zu bergen.

Spezialisten der Luftrettung verbinden einen Tragekorb mit der Winde eines Helikopters. (Symbolfoto) Foto: Polizei BW

Regelmäßige Trainings sind erforderlich, um die anspruchsvolle Windenrettung zu beherrschen. Piloten, Windenoperatoren und Höhenretter müssen optimal auf den Ernstfall vorbereitet sein. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr hat sich etwa bereits 2021 beim Hochwasser im Ahrtal bewährt. Damals konnten nach Angaben der Polizei 40 Menschen aus kritischen Lagen gerettet werden.