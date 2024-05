Übung für die Fußball-EM in Stuttgart: Wie die Polizei bei einem Terroranschlag reagieren könnte

14 Die Polizei probte am Dienstag die Abläufe bei einem Terroranschlag während der EM. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

In der Stuttgarter MHP-Arena üben Polizei und Rettungskräfte für den Ernstfall während der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Was tun bei einem Terroranschlag?











Link kopiert

In der zweiten La-Ola-Welle sticht der Täter zu. Mitten in Block 71 in der Stuttgarter MHP-Arena. Erst seinen Nachbarn zur Rechten. Dann wahllos. Der Täter flieht. Mitten vor die Läufe der Maschinenpistolen herbeigeeilter Polizisten. Der Täter bricht von Kugeln getroffen zusammen. Was sich liest wie ein Horrorszenario, ist Teil der Vorbereitung der Landespolizei auf die Fußball-EM.