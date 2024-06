Überschwemmungen in Baden-Württemberg: Das Hochwasser macht sich bereits bei den Versicherungen bemerkbar

1 Nach dem Hochwasser laufen in den betroffenen Regionen in Baden-Württemberg die Aufräumarbeiten – und viele haben ihre Schäden bereits der Versicherung gemeldet. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Häusleeigentümer in Baden-Württemberg sind bei Extremwetterereignissen traditionell gut abgesichert – und in der Breite viel besser als in anderen Bundesländern: Laut dem Gesamtverband der Versicherer sind 94 Prozent der Gebäude im Südwesten gegen sämtliche Naturgefahren versichert. Zum Vergleich: In Bayern liegt der Anteil bei 47 Prozent.