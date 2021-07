Überschallknall in Stuttgart

1 Ein Pilot des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg/Donau. Foto: dpa/Görlich

Nach dem Überschnallknall über Stuttgart am Freitag sind nun weitere Hintergründe bekannt geworden.

Stuttgart - Ist es etwa Terror? Oder nur ein kleines Versehen des Piloten am Funkgerät? Wenn Flugzeuge stumm durch den Luftraum fliegen, herrscht schnell größte Alarmstufe bei der Bodenkontrolle und Flugsicherung. Die Luftwaffe der Bundeswehr in Berlin hat am Montag die Informationen unserer Zeitung bestätigt, wonach der Überschallknall zweier Eurofighter tatsächlich mit einem kurzzeitigen Alarmfall zusammenhängt.