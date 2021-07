So handeln Jetpiloten im Alarmfall

1 Die Alarmrotte kann in spätestens 15 Minuten in der Luft sein. Foto: Bundeswehr/Jana Neumann

Der Eurofighter-Einsatz am Freitag über Stuttgart wurde in letzter Minute abgebrochen. Wie das Abfangen eines Flugzeugs abläuft und was schlimmstenfalls passieren kann, lesen Sie hier.

Stuttgart - Der Überschallflug über Stuttgart hat am Freitag für großes Aufsehen beziehungsweise Aufhorchen gesorgt – auch, weil die Kampfjets der Luftwaffe sich nicht bei einer Übung, sondern auf einem Alarmflug befanden. Solche Situationen sind gar nicht so selten und kommen beispielsweise dann vor, wenn ein Flugzeug für die Flugsicherung nicht mehr erreichbar ist. Denn so groß der Himmel scheinen mag: Um Kollisionen und gefährliche Situationen zu vermeiden, muss jedes Flugzeug identifizier- und erreichbar sein und die Anweisungen vom Boden – zum Beispiel eine Änderung der Flughöhe – befolgen.