Überrumpeln mit Klemmbrett: Falsche Spendensammler in der Fußgängerzone

1 Während Passanten abgelenkt sind, ziehen Betrüger ihnen die Scheine aus der Tasche. Foto: stock.adobe.com

In Polizeikreisen werden sie Klemmbrett-Betrüger genannten: Auch im Kreis Esslingen sind derzeit Personen unterwegs, die angeblich Unterstützer für soziale Einrichtungen suchen. Tatsächlich bringen sie Passanten um ihr Bargeld.











Neu ist die Masche der Klemmbrett-Betrüger nicht. Aber sie funktioniert, wie die jüngsten Fälle aus dem Kreis Esslingen zeigen. Die Vorgehensweise ist meistens ähnlich: Die Betrüger sprechen betont freundlich Fußgänger an und geben vor, für einen gemeinnützigen Zweck Spenden zu sammeln. In der Hand halten sie eine Schreibunterlage samt Liste, in die sich bereits vermeintliche Unterstützer eingetragen haben. Sobald ein Passant gefunden ist, der spenden will und seine Geldbörse hervorholt, wird er mit besagtem Klemmbrett abgelenkt. Der Betrüger bittet die Person zum Beispiel, ihren Namen aufzuschreiben, oder erklärt ein Pseudo-Formular. Diesen Moment nutzen die Gauner aus, um blitzschnell Scheine aus dem Portemonnaie des Opfers zu ziehen oder sich andere Wertgegenstände zu schnappen.

So ähnlich ist es einem Senior neulich in Kirchheim gegangen, als ihn ein Mann um eine Spende für Flüchtlingskinder gebeten hat. Der Unbekannte schob sein Klemmbrett über die Hände des Seniors, sodass er unbemerkt Scheine aus dessen Geldbörse stehlen konnte. Als eine Ladenbesitzerin die Szene beobachtete und den Unbekannten ansprach, flüchtete er. Dreist ging auch ein Klemmbrett-Betrüger in Nürtingen vor. Dort war eine 80-jährige Fußgängerin bereit, einem Mann 20 Euro zu spenden. Der gab vor, für die Behinderten-Förderung Linsenhofen, einer im Kreis Esslingen bekannten Einrichtung, zu sammeln. Dazu benutzte er eine Liste mit einem Logo der Einrichtung. Die Spende reichte dem Mann jedoch nicht und er bedrängte die Frau, ihm zwei Scheine zu wechseln. Hat er darauf gehofft, der Seniorin dabei das Geld aus der Hand reißen zu können? Letztlich kam es so weit nicht. Als sie sagte, dass sie in der Einrichtung Linsenhofen Leute persönlich kenne, zog er von dannen. Am nächsten Tag informierte die Seniorin die Mitarbeiter über den Vorfall.

Gezielt nach Namen oder Visitenkarte fragen

„Wir sind froh, dass wir davon erfahren haben und reagieren können“, sagt Severine Hausmann, Vorständin von Leben inklusiv. Sie hat nun in sozialen Netzwerken vor der Betrugsmasche gewarnt und Anzeige erstattet. „Die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger auszunutzen, ist wirklich dreist“, ärgert sich Hausmann. Denn soziale Einrichtungen seien oft auf Spenden angewiesen. Leben inklusiv, wie die Behinderten-Förderung seit der Namensreform heißt, erhält Spenden vor allem online über die Website. Vereinzelt komme es vor, dass bei Veranstaltungen auch eine Spendenkasse aufgestellt wird. „Wir würden aber niemals Leute bedrängen und sind auch immer klar als Verein gekennzeichnet“, sagt Severine Hausmann.

Wann man besser die Polizei ruft

In der polizeilichen Kriminalstatistik für den Kreis Esslingen wurden im vergangenen Jahr elf Fälle von Sammlungsbetrug registriert, 2022 waren es 19. „Wenn man jemand Bargeld übergibt, ist immer eine gewisse Vorsicht angebracht“, sagt Polizeisprecher Martin Raff, dennoch sei nicht jeder, der Spenden auf der Straße oder an der Haustür sammelt, gleich ein Krimineller. Wenn eine Person aber Druck ausübt, ungeduldig oder aggressiv reagiert, sollte das immer ein Warnsignal sein. „Dann lieber einmal zu viel als zu wenig die Polizei verständigen“, rät Martin Raff.