1 Der Mann im Roten Trikot: Sepp Kuss führt derzeit die Gesamtwertung der Vuelta an. Foto: Imago

Der US-Radprofi Sepp Kuss, der als weltbester Edelhelfer im gesamten Peloton gilt, schlüpft bei der Spanien-Rundfahrt in eine völlig neue Rolle. Schreibt er nun seine eigene Geschichte?















Die Kuss-Affäre hält den Sport in Spanien weiter in Atem, die Zukunft von Luis Rubiales, dem Boss des Fußballverbandes, der während der WM-Siegerehrung Weltmeisterin Jennifer Hermoso seine Lippen auf den Mund presste, ist ungeklärt. Solange das so bleibt, droht unterzugehen, dass in Spanien derzeit auch ein Kuss-Märchen zu erzählen wäre – bei der Vuelta.