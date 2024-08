Überraschender Fakt zur Schurwaldgemeinde: Was Aichwald mit dem mondänen Baden-Baden gemeinsam hat

1 Aichwald (links) und Baden-Baden gehören zu den Kommunen mit dem höchsten Altersdurchschnitt in Baden-Württemberg. Foto: Roberto Bulgrin, imago/Arnulf Hettrich

Wer in Aichwald lebt, kann sich über einen Wohnort im Grünen mit kurzen Wegen in die benachbarten Städte freuen. Mit einem Merkmal sticht die Schurwaldgemeinde in der Region jedoch heraus – und spielt dabei sogar in einer Liga mit Baden-Baden.











Das bodenständige Aichwald und das mondäne Baden-Baden haben eine Gemeinsamkeit: In beiden Kommunen lebt eine Bevölkerung mit dem höchsten Altersdurchschnitt in Baden-Württemberg. Wobei Aichwald vor den Toren Stuttgarts die Nase noch ein bisschen weiter vorne hat: Dort beträgt das Durchschnittsalter der Einwohner 48 Jahre und der Anteil der über 65-Jährigen ist kreisweit spitze. In Baden-Baden sind die Menschen im Schnitt 47,2 Jahre alt. Warum ist Aichwald attraktiv für Ältere – oder handelt es sich um einen statistischen Zufall?