Überprüfung an der Börse: Porsche droht Abstieg aus dem Dax – mit Folgen für die Anleger?
1
Etwas ramponiert – wie das Porsche-Logo auf einer alten Sportwagenfelge steht derzeit auch die Aktie des Unternehmens da. Foto: Marijan Murat/dpa

Anfang September wird neu über die Einstufung in die erste Börsenliga entschieden. Was könnten die Folgen für den Wackelkandidat Porsche sein?

Es war ein bemerkenswert strammer Durchmarsch, als Porsche im September 2022 an die Börse ging. Nach nur drei Monaten stieg der Sportwagenhersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen in die erste Liga auf. Seitdem gehört er zum Deutschen Aktienindex (Dax), in dem die 40 wertvollsten Firmen aufgelistet sind. Nun aber droht der Abstieg in die zweite Liga, genannt M-Dax.

